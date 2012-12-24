普京访问印度 或签军售大单

俄罗斯总统普京12月21日在布鲁塞尔出席与欧盟的峰会。 REUTERS/Francois Lenoir

路透莫斯科12月24日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周一开始对印度进行访问，届时将重点讨论武器销售议题。印度传统意义上是俄罗斯武器的进口大国。

这是普京自5月再次担任俄罗斯总统以来首次访问印度，他将借此机会重申俄罗斯与印度的利益关联。

普京周一在《印度教徒报》（The Hindu）发文强调，“深化与印度的友谊与合作是我们对外政策的首要任务之一。”

“印度同俄罗斯在国际舞台树立了负起领导责任和采取集体行动的榜样，”他在文章中写道。

俄罗斯国防行业消息人士称，在普京此次访问印度期间，两国将签署战斗机、飞机引擎等销售合约，价值将超过75亿美元。

克里姆林宫表示，预计两国将签署“一些涉及军事技术合作领域的大合同”。军事技术合作指的是武器销售、许可及服务。

在访问期间，普京将与印度总理辛格、总统穆克吉及一些印度资深议员会晤。对于普京而言，访问印度是一次遥远的外事访问活动，原因是今年9月普京的走路姿势看起来有点跛，引发外界传言他背部患疾。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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