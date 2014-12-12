克里米亚领导人随普京访印 美国表示担忧

路透新德里12月11日（记者 Douglas Busvine） - 克里米亚领导人阿克肖诺夫（Sergey Aksyonov）作为俄罗斯总统普京的年度峰会代表团成员周四访问印度，美国回应称对相关消息表示担忧。

印度没有支持西方国家制裁俄罗斯，但阿克肖诺夫对印度的非正式访问，可能会破坏美国总统奥巴马明年1月访印前的气氛。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，有报导称阿克肖诺夫可能是普京代表团一员，美方对此表示担忧，并且正在寻求更多相关信息。

“印度外交部称，他们不知道他（阿克肖诺夫）的访问以及他是代表团成员一事……我们正在寻求更多信息以证实此事。”

帕萨基还谈及了关于俄印新的核能及防务协议的报导，并且重申美方认为现在还不是同俄罗斯正常化关系的时候。

阿克肖诺夫在俄罗斯外交官的陪同下抵达新德里Oberoi酒店，受到了印度海鲜商人Gul Kripalani的欢迎。后者希望加强同俄罗斯的贸易。

阿克肖诺夫在签署推动商业的谅解备忘录后对记者称，这是“私人性质的”访问，他并未参加任何官方活动。

但他在网上发推文称，他是作为“俄罗斯联邦总统普京率领的代表团的成员”前往印度的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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