克里米亚领导人随普京访印 美国表示担忧

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透新德里12月11日（记者 Douglas Busvine） - 克里米亚领导人阿克肖诺夫（Sergey Aksyonov）作为俄罗斯总统普京的年度峰会代表团成员周四访问印度，美国回应称对相关消息表示担忧。
印度没有支持西方国家制裁俄罗斯，但阿克肖诺夫对印度的非正式访问，可能会破坏美国总统奥巴马明年1月访印前的气氛。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，有报导称阿克肖诺夫可能是普京代表团一员，美方对此表示担忧，并且正在寻求更多相关信息。
“印度外交部称，他们不知道他（阿克肖诺夫）的访问以及他是代表团成员一事……我们正在寻求更多信息以证实此事。”
帕萨基还谈及了关于俄印新的核能及防务协议的报导，并且重申美方认为现在还不是同俄罗斯正常化关系的时候。
阿克肖诺夫在俄罗斯外交官的陪同下抵达新德里Oberoi酒店，受到了印度海鲜商人Gul Kripalani的欢迎。后者希望加强同俄罗斯的贸易。
阿克肖诺夫在签署推动商业的谅解备忘录后对记者称，这是“私人性质的”访问，他并未参加任何官方活动。
但他在网上发推文称，他是作为“俄罗斯联邦总统普京率领的代表团的成员”前往印度的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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