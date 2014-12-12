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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 12日 星期五 11:16 BJT

克里米亚领导人随普京访印 美国表示担忧

路透新德里12月11日（记者 Douglas Busvine） - 克里米亚领导人阿克肖诺夫（图左）作为俄罗斯总统普京的年度峰会代表团成员周四访问印度，美国回应称对相关消息表示担忧。印度没有支持西方国家制裁俄罗斯，但阿克肖诺夫对印度的非正式访问，可能会破坏美国总统奥巴马明年1月访印前的气氛。路透
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