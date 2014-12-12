乌克兰总统就克里米亚领导人访印痛批印度

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透悉尼/新德里12月12日（记者 Matt Siegel/Douglas Busvine） - 乌克兰总统波罗申科周五猛烈抨击印度，因克里米亚领导人阿克肖诺夫（Sergey Aksyonov）本周作为俄罗斯总统普京的年度峰会代表团成员访问印度。克里米亚今年3月脱离乌克兰并入俄罗斯。
印度不支持西方国家对俄罗斯的制裁行动，阿克肖诺夫的非官方访问可能影响印度同美国的关系。美国总统奥巴马受印度总理莫迪邀请，将于明年1月访问印度，参加印度共和国日庆祝活动。
波罗申科在悉尼智库罗伊国际政策研究所（Lowy Institute）讲话时表示，印度将“金钱”置于比“价值观”更重要的位置，印度没有与“文明”国家一道反对俄罗斯的侵略行径。
“同心协力不容易，”波罗申科在记者问及上述访问时说道。
“印度的立场是无益的，这救不了阿克肖诺夫先生，”他表示。“他是个罪犯，这很简单。他有犯罪背景，毫无疑问他的未来也是如此。”
美国国务院发言人Jen Psaki称，美国对阿克肖诺夫可能是普京访印代表团成员的报导感到“担忧”，正在寻求得到更多这方面的信息。
在签署完一份促进商业的备忘录后，阿克肖诺夫对记者表示，他的访问是“私人性质的”，他没有参加任何官方活动。
不过，他另外在Twitter账户上表示，他是作为“俄罗斯联邦总统普京领导的代表团的一员”来到印度的。
印度外交部一名发言人称，他没有通过官方渠道获得克里米亚领导人来访的消息。然而，这种签字仪式活动若新德里当局不知情是不太可能发生的。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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