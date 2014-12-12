乌克兰总统就克里米亚领导人访印痛批印度

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/新德里12月12日（记者 Matt Siegel/Douglas Busvine） - 乌克兰总统波罗申科周五猛烈抨击印度，因克里米亚领导人阿克肖诺夫（Sergey Aksyonov）本周作为俄罗斯总统普京的年度峰会代表团成员访问印度。克里米亚今年3月脱离乌克兰并入俄罗斯。
印度不支持西方国家对俄罗斯的制裁行动，阿克肖诺夫的非官方访问可能影响印度同美国的关系。美国总统奥巴马受印度总理莫迪邀请，将于明年1月访问印度，参加印度共和国日庆祝活动。
波罗申科在悉尼智库罗伊国际政策研究所（Lowy Institute）讲话时表示，印度将“金钱”置于比“价值观”更重要的位置，印度没有与“文明”国家一道反对俄罗斯的侵略行径。
“同心协力不容易，”波罗申科在记者问及上述访问时说道。
“印度的立场是无益的，这救不了阿克肖诺夫先生，”他表示。“他是个罪犯，这很简单。他有犯罪背景，毫无疑问他的未来也是如此。”
美国国务院发言人Jen Psaki称，美国对阿克肖诺夫可能是普京访印代表团成员的报道感到“担忧”，正在寻求得到更多这方面的信息。
在签署完一份促进商业的备忘录后，阿克肖诺夫对记者表示，他的访问是“私人性质的”，他没有参加任何官方活动。
不过，他另外在Twitter账户上表示，他是作为“俄罗斯联邦总统普京领导的代表团的一员”来到印度的。
印度外交部一名发言人称，他没有通过官方渠道获得克里米亚领导人来访的消息。然而，这种签字仪式活动若新德里当局不知情是不太可能发生的。（完）
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价