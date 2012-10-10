俄罗斯再次推迟向印度交付航母时间

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透新德里10月10日电(记者 Arup Roychoudhury)---俄罗斯周五将向印度交付航母的时间推迟至少一年，这对印度希望快速增强海军力量的努力构成一击。
这艘价值23亿美元的航母正处於改造中，本应在今年准备好交付，但因锅炉出现问题导致交付时间被多次推迟。
俄罗斯国防部长阿纳托利·谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov)在新德里与印度国防部长共同出席的新闻发布会上表示：“我们认为交付航母时间将在2013年第四季度。”
印度国防部长安东尼(A.K. Antony)表示，他向谢尔久科夫传达了对航母交付时间一再推迟的“严重关切”。
俄罗斯总统普京将在11月1日访问新德里。
这艘航母将被更名为“维克拉玛蒂亚”号，航母的成功交付将被视为是对俄印防务关系的一次重要考验。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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