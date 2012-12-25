印度和俄罗斯签署军火协议

2012年12月24日，俄罗斯总统普京和印度总理辛格在新德里一个新闻发布会后握手。 REUTERS/Grigory Dukor

路透新德里12月24日（记者 Alexei Anishchuk） - 周一举行的印度和俄罗斯峰会上，印度同意购买数十架俄罗斯军用直升机和战斗机组合。尽管印度近期寻求军火供应商多元化，这一举动凸显两国关系的韧性。

印度总理辛格和俄罗斯总统普京在新德里举行的峰会上赞扬两国战略伙伴关系，并在联合声明中对叙利亚危机和伊朗核项目等全球性问题达成共识。

这些协议强化两国以猜疑中国为基础的长期战略联盟，尽管俄罗斯近期与印度的对手巴基斯坦走得很近，而印度因对俄罗斯武器不满，转而购买欧美军火。

“俄罗斯是我们进行军事现代化努力的一个重要伙伴，”辛格在声明中称，并称普京是“珍贵的朋友和印俄战略伙伴关系的缔造者”。

印度60%的军火仍购自俄罗斯，不过近几年开始扩大采购渠道，以保持军力与经济增长相吻合，同时提防强大的邻国中国。

“因为印度制定军火供应商多元化的策略，显然竞争正在加剧，俄罗斯对此做好了准备，”俄罗斯驻印度大使Alexander Kadakin在接受采访时表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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