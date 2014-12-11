普京访问印度 寻求恢复俄印关系

路透新德里12月11日（记者 Douglas Busvine） - 俄罗斯总统普京周四访问印度，试图恢复两国友好关系，寻求改善两国在能源、防务及核能领域的合作。

在俄罗斯与西方国家因乌克兰危机存在矛盾、以及俄罗斯经济因油价下跌停滞之际，普京飞往新德里开展访印之行，将同印度总理莫迪举行首次峰会。

莫迪将同普京进行为期一天的峰会。

俄印官员称，莫迪同普京将举行一对一的会晤，随后将进行政府间会谈，两人还将主持两国长期合作路线图广泛“远景”文件的签约仪式。

两国的战略性协议将涵盖石油勘探和供应、基础设施、提高俄罗斯Alrosa (ALRS.MM)对印度的钻石直接销售等。

防务方面，两国将寻求推进长期搁置的合作研发第五代战机及多用途运输机项目。

俄印最宏大的合作领域可能是核能。普京正在推进俄罗斯国企Rosatom向印度提供的核反应堆数量增至最多25个的相关事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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