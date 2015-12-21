莫迪访俄料重点推动核能及直升机协议

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透新德里12月18日（记者 Sanjeev Miglani/Tommy Wilkes） - 印度总理莫迪本月23日将访问俄罗斯，预计届时他会推动同俄罗斯在核反应堆及军用直升机方面达成协议。
俄罗斯和印度政府的官员称，两国将通过一家合资公司合作生产200架卡-226T直升机。
上述官员称，莫迪还将在印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）为俄罗斯提供一处地方，供后者建造六座装机容量分别为1,200兆瓦的核反应堆。
这些官员指出，俄罗斯目前正在印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）建造六座核反应堆。由于无权向媒体谈此事，这些官员要求匿名。
鉴于通用电气(GE.N)、西屋电气（Westinghouse）等美国公司因相关法律规定，仍在对进军印度核能行业进行考量，这让印度转而求助俄罗斯。
莫迪推动印度军事设备“印度制造”的努力也鲜有进展，相关谈判在技术转让、设备组装本地化等问题上陷入僵局。
对于俄罗斯而言，西方的制裁让该国经济受到冲击，印度则为其出口提供了一个选择。
“其他方面正在作出承诺，但俄罗斯正在印度制造项目上取得进展。”上述俄罗斯政府消息人士称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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