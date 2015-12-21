莫迪访俄料重点推动核能及直升机协议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月21日（记者 Sanjeev Miglani/Tommy Wilkes） - 印度总理莫迪本月23日将访问俄罗斯，预计届时他会推动同俄罗斯在核反应堆及军用直升机方面达成协议。
俄罗斯和印度政府的官员称，两国将通过一家合资公司合作生产200架卡-226T直升机。
上述官员称，莫迪还将在印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）为俄罗斯提供一处地方，供后者建造六座装机容量分别为1,200兆瓦的核反应堆。
这些官员指出，俄罗斯目前正在印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）建造六座核反应堆。由于无权向媒体谈此事，这些官员要求匿名。
鉴于通用电气 、西屋电气（Westinghouse）等美国公司因相关法律规定，仍在对进军印度核能行业进行考量，这让印度转而求助俄罗斯。
莫迪推动印度军事设备“印度制造”的努力也鲜有进展，相关谈判在技术转让、设备组装本地化等问题上陷入僵局。
对于俄罗斯而言，西方的制裁让该国经济受到冲击，印度则为其出口提供了一个选择。
“其他方面正在作出承诺，但俄罗斯正在印度制造项目上取得进展。”上述俄罗斯政府消息人士称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。