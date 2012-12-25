印度和俄罗斯签署军火协议

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月24日 - 周一举行的印度和俄罗斯峰会上，印度同意购买数十架俄罗斯军用直升机和战斗机组合。尽管印度近期寻求军火供应商多元化，这一举动凸显两国关系的韧性。
印度总理辛格和俄罗斯总统普京在新德里举行的峰会上赞扬两国战略伙伴关系，并在联合声明中对叙利亚危机和伊朗核项目等全球性问题达成共识。
这些协议强化两国以猜疑中国为基础的长期战略联盟，尽管俄罗斯近期与印度的对手巴基斯坦走得很近，而印度因对俄罗斯武器不满，转而购买欧美军火。
“俄罗斯是我们进行军事现代化努力的一个重要伙伴，”辛格在声明中称，并称普京是“珍贵的朋友和印俄战略伙伴关系的缔造者”。
印度60%的军火仍购自俄罗斯，不过近几年开始扩大采购渠道，以保持军力与经济增长相吻合，同时提防强大的邻国中国。
“因为印度制定军火供应商多元化的策略，显然竞争正在加剧，俄罗斯对此做好了准备，”俄罗斯驻印度大使Alexander Kadakin在接受采访时表示。（完） (编译：李富强 发稿：程芳)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。