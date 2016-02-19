印度推出4美元智能手机 订购热烈以致公司网站崩溃

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透孟买2月18日 （记者 Himank Sharma） - 印度手机制造商Ringing Bells周四推出了一款4美元的智能手机，网上订购需求旺盛，导致其网站在手机开售几小时后崩溃。
这款手机名为Freedom 251，售价251卢比（约3.66美元），有质疑者称这样的价格远低于其部件成本。
Ringing Bells周四上午开始销售这款手机，但后来网站崩溃后停止接受订单。
Ringing Bells去年才成立，周三晚手机发布活动上有印度人民党高官出席。
Ringing Bells在给顾客的通知中称，网站当时每秒点击达60万次，但未透露究竟有多少点击量转化成了实际订单。
可作参考的是，谷歌每秒处理的搜索请求估计在4万次左右。
印度是亚洲增长最快的智能手机市场，2015年售出1.036亿部智能手机，多数印度人购买的是价格低于200美元的智能手机。
分析人士对Ringing Bells的商业模式提出质疑。
Counterpoint科技研究公司分析师Tarun Pathak称：“看来公司对这款手机进行了大量补贴，不清楚他们计划如何维持下去。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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