印度推出4美元智能手机 订购热烈以致公司网站崩溃

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买2月18日 （记者 Himank Sharma） - 印度手机制造商Ringing Bells周四推出了一款4美元的智能手机，网上订购需求旺盛，导致其网站在手机开售几小时后崩溃。

这款手机名为Freedom 251，售价251卢比（约3.66美元），有质疑者称这样的价格远低于其部件成本。

Ringing Bells周四上午开始销售这款手机，但后来网站崩溃后停止接受订单。

Ringing Bells去年才成立，周三晚手机发布活动上有印度人民党高官出席。

Ringing Bells在给顾客的通知中称，网站当时每秒点击达60万次，但未透露究竟有多少点击量转化成了实际订单。

可作参考的是，谷歌每秒处理的搜索请求估计在4万次左右。

印度是亚洲增长最快的智能手机市场，2015年售出1.036亿部智能手机，多数印度人购买的是价格低于200美元的智能手机。

分析人士对Ringing Bells的商业模式提出质疑。

Counterpoint科技研究公司分析师Tarun Pathak称：“看来公司对这款手机进行了大量补贴，不清楚他们计划如何维持下去。”(完)