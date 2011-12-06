印度要求Facebook等社交网站屏蔽冒犯性内容

路透12月6日电---印度媒体周二报导称，该国要求Facebook、Google(GOOG.O)和Yahoo(YHOO.O)等社交媒体网站运营商审核印度用户发布的内容，阻止"污蔑性、煽动性或诽谤性"的内容被发布。

报导称，印度电信部长西巴尔（Kapil Sibal）周一与上述公司高管会面，要求他们采取监控机制，不过未达成任何解决方案。

西巴尔将於周二稍晚举行新闻发布会。

知情人士告诉路透，的确有这麽一个会议，并表示印度政府经常要求这些公司删除冒犯性内容。

Google发言人拒绝置评，Facebook发言人暂时未能联系上，Yahoo印度公司也未置评。

《纽约时报》周一一篇报导称，西巴尔於六周前召集过上述高管，向他们展示诋毁国大党主席索尼娅·甘地（Sonia Gandhi）的一个Facebook页面，并称这是"不可接受的"。

印度通信与信息技术部一名官员引述西巴尔的话称，印度不赞成互联网审查，但是要进行自我监管。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。