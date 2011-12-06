印度要求Facebook等社交网站屏蔽冒犯性内容

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月6日电---印度媒体周二报导称，该国要求Facebook、Google(GOOG.O)和Yahoo(YHOO.O)等社交媒体网站运营商审核印度用户发布的内容，阻止"污蔑性、煽动性或诽谤性"的内容被发布。
报导称，印度电信部长西巴尔（Kapil Sibal）周一与上述公司高管会面，要求他们采取监控机制，不过未达成任何解决方案。
西巴尔将於周二稍晚举行新闻发布会。
知情人士告诉路透，的确有这麽一个会议，并表示印度政府经常要求这些公司删除冒犯性内容。
Google发言人拒绝置评，Facebook发言人暂时未能联系上，Yahoo印度公司也未置评。
《纽约时报》周一一篇报导称，西巴尔於六周前召集过上述高管，向他们展示诋毁国大党主席索尼娅·甘地（Sonia Gandhi）的一个Facebook页面，并称这是"不可接受的"。
印度通信与信息技术部一名官员引述西巴尔的话称，印度不赞成互联网审查，但是要进行自我监管。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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