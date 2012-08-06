特写：印度大停电中那一点“光亮”

2012年6月19日，印度米瓦达村村民站在新建成的电杆后。 REUTERS/Adnan Abidi

路透印度米瓦达8月2日电（记者 Jo Winterbottom）---以往，夜幕降临後，偏僻的印度米瓦达村（Meerwada）各种活动就会慢慢停下来。工人们停下了手中的活计，孩子们在昏暗的煤油灯下费力地阅读教科书，大人们则费劲地干着家务。

去年，太阳能的到来让这一切发生了变化。在一个潮湿的傍晚，风扇在呼呼地转着，孩子们盘腿而坐学习印地文，身为七个孩子的母亲Sunderbai高兴无比，因为人们终於可以看清楚他们吃喝的东西啦。

“以前，天黑後喝水时会喝到虫子，现在能看清虫子了，我们会过滤後再喝，”这位30岁的母亲说。她身穿黄橙色纱丽，佩戴黄金鼻环，在非常贫困的生活里这也算一种奢侈吧。

米瓦达村远离国家电网，村里的一条小路下雨时会变得泥泞不堪。但幸运之神却降临在该村，其被美国太阳能企业SunEdison选中测试业务模式，而在该村安装高科技太阳能面板的巨额初期费用也由这家公司支付。

近期，作为亚洲第三大经济体的印度发生大面积停电，数亿人口受到影响，堪称全球最严重的停电事故之一，凸显该国亟需一切可能的帮助来缓解不堪重负的电力基础设施压力。

“雨过天晴”

一段时间来，可以直接上网的大型太阳能设施项目在印度获得关注。就在近期，古吉拉特邦（Gujarat）还大张旗鼓地推出了一个逾60万千瓦的太阳能公园。

太阳能项目的增长潜力，为印度12亿人口中约40%的民众带来了一线希望。在距米瓦达村仅隔200米的村里，人们还过着吃井水烧柴做饭的日子。

在一个一年约300天都阳光明媚的国家，太阳能项目的初期投资至关重要，後期的花费则主要用於维护。

“高昂的前期资本成本是（太阳能项目）面临的障碍之一，”麦肯锡（McKinsey & Company）可再生能源部门一位负责人Krister Aanesen说。

建成像米瓦达村这样一个较全面的小型电网，初期费用十分巨大。这其中包括需要一个放满电池的房间，用来储存足够的电力以保证该村的全天用电。

位於加利福尼亚州的SunEdison认为，米瓦达村太阳能项目的建设成本为10-12.5万美元，这对人均年收入只有约250美元的该村400多名村民而言可以说十分高昂。

与此同时，印度政府还为太阳能项目提供一定的资金支持，并在某些情况下提供低息贷款。

“让生活充满阳光”

重新回到位於印度中央邦（Madhya Pradesh）的米瓦达村，在成本公式中，该村村民贡献了一个意外元素--节俭。为了节省用电，这里的村民只在天黑後开灯，使用风扇的也只是儿童和老人。

只有村长Sampat Bai家里买了一台电视，供全村人看电视。每当播放新剧且孩子们做完作业时，她那家徒四壁的屋里就会挤满了人。

Manorbai是一位30多岁的母亲。眼下，她晚上坐在一台老式脚踏缝纫机前做缝补工作，能赚到更多的钱补贴家用。

“我们村有电了，其他村也应该有，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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