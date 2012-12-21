印度与东盟将加强海上安全合作

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透新德里12月20日（记者 Ross Colvin） - 东盟国家和印度周四称，将加强海上安全合作，以应对南中国海紧张局势。
东盟10国和印度在新德里的峰会发表了一个展望声明，称将建立新的“战略合作伙伴关系”，加强政治、安全和经济联系。
值得关注的是，他们强调需要航海自由，由于东盟多国在南中国海问题与中国存在主权纠纷，这一话题颇具争论性。声明中并未提及中国。
菲律宾和越南在发言中提及地区紧张局势，但印度外长试图撇清印度与南中国海问题的关系。
“有些根本问题要求印度不能介入。”印度外长Salman Kurshid在记者会上称，并表示主权问题“应在相关国家间解决”。
“在海洋问题担忧上升的时候，维持高水平海上安全和航海自由的需要，让我们……有机会加强合作。”菲律宾副总统Jejomar Binay指出。
尽管印度在南中国海并不存在领土纠纷，该国需要能源，正在与越南合作在有争议的地区勘探油气。未来印度料通过马六甲海峡从俄罗斯进口液化天然气。
本月，印度海军负责人称，如有需要，准备好向南中国海部署舰艇保护勘探利益。去年，一艘印度军舰涉嫌进入越南与中国有争议的水域。
印尼总统苏西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)在峰会上表示，需要加强与印度的海上合作，因全球运送的石油产品中70%是从中东经由印度洋运输至东亚。
“随着全球经济中心东移，印度洋和太平洋将成为更加重要的贸易和商务海上运输通道。”苏西洛说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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