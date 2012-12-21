印度与东盟将加强海上安全合作

印尼总统苏西洛12月20日在新德里出席印度与东盟10国峰会。 REUTERS/Adnan Abidi

路透新德里12月20日（记者 Ross Colvin） - 东盟国家和印度周四称，将加强海上安全合作，以应对南中国海紧张局势。

东盟10国和印度在新德里的峰会发表了一个展望声明，称将建立新的“战略合作伙伴关系”，加强政治、安全和经济联系。

值得关注的是，他们强调需要航海自由，由于东盟多国在南中国海问题与中国存在主权纠纷，这一话题颇具争论性。声明中并未提及中国。

菲律宾和越南在发言中提及地区紧张局势，但印度外长试图撇清印度与南中国海问题的关系。

“有些根本问题要求印度不能介入。”印度外长Salman Kurshid在记者会上称，并表示主权问题“应在相关国家间解决”。

“在海洋问题担忧上升的时候，维持高水平海上安全和航海自由的需要，让我们……有机会加强合作。”菲律宾副总统Jejomar Binay指出。

尽管印度在南中国海并不存在领土纠纷，该国需要能源，正在与越南合作在有争议的地区勘探油气。未来印度料通过马六甲海峡从俄罗斯进口液化天然气。

本月，印度海军负责人称，如有需要，准备好向南中国海部署舰艇保护勘探利益。去年，一艘印度军舰涉嫌进入越南与中国有争议的水域。

印尼总统苏西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)在峰会上表示，需要加强与印度的海上合作，因全球运送的石油产品中70%是从中东经由印度洋运输至东亚。

“随着全球经济中心东移，印度洋和太平洋将成为更加重要的贸易和商务海上运输通道。”苏西洛说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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