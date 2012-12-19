南中国海争端持续 东南亚冀望印度制衡中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里12月19日 - 一支几十辆车组成的车队本周从印度尼西亚出发，呼啸驶往印度，象征着印度与东南亚国家的关系在深化，但沿途的糟糕路况却表明，他们要做的事情还很多。

为了参加本周四和周五在新德里召开的印度-东盟领导人峰会，这支车队翻山越岭，穿越八个国家后抵达与缅甸接壤的印度曼尼普尔邦（Manipur）。

“开始时，路况让人崩溃，然后连路都不复存在，”与会者Bijoy Kumar和Vinod Nookla在印度汽车公司Mahindra & Mahindra发布的博客中说到。Mahindra & Mahindra提供XUV 500作为此次峰会的接待用车。

“路上石块很多，而且越走越窄。”

印度外长库尔希德（Salman Khurshid）对路透称，在新德里召开的这次峰会主要是为纪念印度与东盟20年的合作。不过眼下的背景是，东南亚国家对中国关于南中国海的主权诉求存在异议。

一些东盟国家也对南中国海提出主权要求，令南中国海争端成为该地区出现冲突的最大潜在导火索。美国呼吁各方保持克制，一些东盟国家则希望印度这个亚洲另一地区大国介入此事。

“他们希望印度发挥更大的作用。随着不确定局势的逐渐浮现，这种担忧将只增不减，”智库观察家研究基金会（Observer Research Foundation）的战略事务专家C. Raja Mohan说。

对于印度而言，改善与东南亚国家的关系不仅能让其进入全球经济增速最快的地区之一，而且还能获得满足自身经济增长所需的原材料。

但印度与通往该国东南部国家之间的道路残破不堪，而且还没有直飞航线，加上外交团队力量薄弱等方面的限制，意味着印度在与该地区建立关系的竞争中落后于中国。

东盟领导人首次聚首于印度，对印度与东南亚国家建立关系的努力而言是一个分水岭。

新加坡东南亚研究所的资深研究员斯托里（Ian Storey）称，印度虽与越南的关系密切，但尚未给许多东盟合作伙伴留下深刻印象。

“印度在东南亚的影响力还不是很大，它有这方面的抱负，但要走的路还很长，”他说道。（完）