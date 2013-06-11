印度考虑放宽主权财富基金投资规范

* 政府暂缓提高外资投资上限，因资金外流--消息

* 会议焦点在放宽主权财富基金的投资规范

* 高层官员担忧卢比进一步下滑

记者 Manoj Kumar 编译 王冠中/戴素萍

路透新德里6月10日 - 印度财政部、央行和市场监管机构周一讨论了放宽海外主权财富基金的投资规定，以回应印度卢比大跌以及钜额经常帐赤字的情况。这些问题正冲击印度经济。

两位不愿具名的财政部高层官员表示，其目标是要吸引更多来自中东国家的主权财富基金。印度财政部长齐丹巴南近几个月来曾访问中东，招徕当地的投资。

“我们会再次召开会议，还需要一些时间来底定对主权财富基金的措施，”一名与会官员称。

印度卢比兑美元周一触及纪录低点57.76卢比，使得对于印度经常帐赤字的忧虑升高，也让央行宽松货币来刺激经济复苏的任务更形复杂。

周一的会议是在卢比触及纪录低点前就安排好的。

另一位财政部高层官员表示，政府将采取所有可能的措施来让市场“冷静下来”，并承诺要控制经常帐赤字。

他表示，政府计划将境外机构投资者(FII)投资政府公债的上限提高50亿美元，因为目前资金撤离印度。

“未来10-15天FII资金可能持续流出，”他表示。其并称，如果资金持续外流，担心卢比兑美元可能触及58或59。

他认为，资金之所以外流，是因为投资人预期美国正准备透过缩减量化宽松计划来紧缩货币政策。

他表示，政府预期未来几周情况将会稳定，且包括将黄金进口关税从6%调高至8%等举措将会有助于降低经常帐赤字的压力。

“我们预期在印度央行限制令及调高进口关税后，黄金进口将会下滑，”该名官员表示。他一直有参与近期政府抑制黄金进口的策略。

他表示，如果黄金进口没有降至理想的水准，政府可能考虑更多的财政举措来减少进口。他不愿透露黄金进口的理想水准。(完)

(译文审校 张荻)

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