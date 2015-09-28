印度发射“迷你版哈伯太空望远镜”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里9月28日 - 印度周一发射了该国首个太空研究天文台以及多个美国卫星。这是印度总理莫迪增强印度在全球太空产业影响力的部分计划之一。
该天文台名为“ASTROSAT”，通过研究遥远的太空目标以及对星际系统进行更深入的研究，将可帮助印度科学家加强太空探索行动。
“此次发射……对于天文学很重要，”印度地球科学部长沃尔登在声明中表示。“我们期待未来的研究。”
同时发射的还有另外六颗卫星，其中四颗是为美国发射的。莫迪和美国总统奥巴马将于发射之后数小时进行预定会谈。
莫迪看好印度的空间研究项目，并一再称赞印度科学家的努力。印度科学家去年将印度首个低成本火星探测器“曼加里安”送入火星轨道，引发国际社会广泛关注。
ASTROSAT被视为是美国宇航局1990年发射的哈勃太空望远镜的缩小版。
塔塔基础研究院的Mayank Vahia称，ASTROSAT将可通过X射线等多种波长观测物体，但精确度要远低于哈伯。ASTROSAT搭载的五台科学仪器中有三台是由塔塔基础研究院制造。
“此次发射几乎没有商业价值，但将展示印度在太空研究领域的新能力，”Vahia说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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