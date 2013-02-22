印度今年将启动火星探测计划

印度总统穆克吉周四表示，今年将启动首个火星计划。印度有意在全球太空竞赛中追赶美国、俄罗斯及中国。参与该项目的科学家表示，印度将于10月在东南沿海通过无人航天器向火星轨道发射一颗卫星，耗资约8,300万美元。该航天器由印度生产，将历时9个月抵达火星。图为印度PSLV C-19运载火箭发射资料图片。路透