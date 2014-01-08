独家：印度SpiceJet订购约40架波音飞机--消息

路透迪拜/巴黎1月7日 -行业消息人士称，印度廉价航空公司SpiceJetSJET.BO已同意购买约40架波音(BA.N)737喷气式客机，按挂牌价格计算总价超过40亿美元。这家亏损的航空公司正在寻找新的投资者，购买飞机或可为公司带来帮助。

消息人士称，协议包括订购最多42架波音737MAX飞机。该款机型的节油性好于SpiceJet现有的波音737飞机。

以该机型的挂牌售价计算，这份订单总价值将达到44亿美元，其中未经过通胀或价格折扣调整。

要求匿名的行业消息人士周二还透露，SpiceJet也在同波音进行协商，要求获得选择权，可根据公司成长能力另外再订购最多42架，从而令订单规模翻番。

SpiceJet发言人拒绝置评。

波音周一表示，几家航空公司在2013年底订购了164架这种中程飞机，但未透露买家名字。

行业消息人士称，SpiceJet订购的飞机至少有一部分包括在这些订单中，因此已经是波音未交货新订单的一部分。

波音发言人拒绝发表评论。

波音股价周二收高1.5%至140.51美元，超过道琼工业指数.DJI同日0.6%的涨幅。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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