印度同斯里兰卡达成核能协议

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透新德里2月16日（记者 Krista Mahr/Sanjeev Miglani） - 印度周一同斯里兰卡达成了一项核能协议，这是印度与斯里兰卡新政府取得的首个突破。
印度外交部称，按照协议，印度将帮助斯里兰卡建设核能基础设施，包括人员培训等。
斯里兰卡一位官员及印度一位分析人士称，印度随后还可能向斯里兰卡出售小型核反应堆。
上述协议是在斯里兰卡总统西里塞纳开始访问印度之际签署的。这是西里塞纳1月上任以来的首个海外访问活动。西里塞纳的上台让印度找到了与该国修复关系的机会。
“这项民用核能合作双边协议再一次展示了我们的互信，”印度总理莫迪在声明中称。
莫迪称，两国还同意扩大防务合作，但未透露详情。
“这是我的首次访问活动，取得了丰硕的成果，”西里塞纳说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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