印度同斯里兰卡达成核能协议

路透新德里2月16日（记者 Krista Mahr/Sanjeev Miglani） - 印度周一同斯里兰卡达成了一项核能协议，这是印度与斯里兰卡新政府取得的首个突破。

印度外交部称，按照协议，印度将帮助斯里兰卡建设核能基础设施，包括人员培训等。

斯里兰卡一位官员及印度一位分析人士称，印度随后还可能向斯里兰卡出售小型核反应堆。

上述协议是在斯里兰卡总统西里塞纳开始访问印度之际签署的。这是西里塞纳1月上任以来的首个海外访问活动。西里塞纳的上台让印度找到了与该国修复关系的机会。

“这项民用核能合作双边协议再一次展示了我们的互信，”印度总理莫迪在声明中称。

莫迪称，两国还同意扩大防务合作，但未透露详情。

“这是我的首次访问活动，取得了丰硕的成果，”西里塞纳说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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