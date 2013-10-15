印度踩踏事件死亡人数升至115人

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透印度10月14日 - 印度警方周一称，印度寺庙周日发生的踩踏事件遇难者人数已升至115人，搜救工作已结束。
周日是印度教传统节日杜尔迦女神节的最后一天，去该寺庙朝拜的人接近15万人。
警官Dilip Arya告诉记者，当时朝拜者正排队通过一座桥前往寺庙，突然有栏杆断落，人群恐慌，引发了踩踏事件。
遇难者有的是被人群踩踏，有的是摔入或跳入湍急的河水后溺毙。
警方正在调查此次事件的原因。有些幸存者称，是由于警方试图控制人群才引发了恐慌，Arya对此予以否认。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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