印度一寺庙发生踩踏事件 至少89人死亡

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透博帕尔10月13日（记者 Girish Sharma） - 印度警方称，该国中央邦（Madhya Pradesh）一座寺庙周日发生踩踏事件，造成至少89人死亡、100余人受伤。
为庆祝十胜节（Dussehra），近15万信徒在Datia镇外的Ratangarh寺庙聚集朝拜，事发地在距中央邦首府博帕尔（Bhopal）以北的390公里处。
由于通往寺庙的桥护栏断裂，造成朝拜者恐慌并酿成踩踏事件。有些朝拜者是被压死的，有些则因掉到或跳下Sindh河而溺亡。
“目前死亡人数已达89人，伤者达100人左右。天黑后，救援工作放缓，明早会继续全力救援，”警方官员Dilip Arya对路透称。
当地媒体报道称，警察用警棍控制人群，造成许多民众恐慌不安。一个由20名医生组成的小组已前往提供救援工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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