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时事要闻 | 2015年 8月 10日 星期一 12:57 BJT

印度一寺庙发生踩踏事故 已造成10人死亡

路透新德里8月10日 - 印度警方称，该国东部贾坎德邦的一寺庙周一发生踩踏事故，已造成至少10人死亡、25人受伤。

当地警察负责人P. Murugan对路透称，踩踏事件发生在Deoghar镇，当天据信为该寺庙女神的吉祥日，朝圣者众多。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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