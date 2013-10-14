印度一寺庙发生踩踏事件 至少89人死亡

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路透博帕尔10月13日（记者 Girish Sharma） - 印度警方称，该国中央邦（Madhya Pradesh）一座寺庙周日发生踩踏事件，造成至少89人死亡、100余人受伤。

为庆祝十胜节（Dussehra），近15万信徒在Datia镇外的Ratangarh寺庙聚集朝拜，事发地在距中央邦首府博帕尔（Bhopal）以北的390公里处。

由于通往寺庙的桥护栏断裂，造成朝拜者恐慌并酿成踩踏事件。有些朝拜者是被压死的，有些则因掉到或跳下Sindh河而溺亡。

“目前死亡人数已达89人，伤者达100人左右。天黑后，救援工作放缓，明早会继续全力救援，”警方官员Dilip Arya对路透称。