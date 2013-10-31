印度古吉拉特邦建世界最大雕像 暗贬尼赫鲁家族

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Frank Jack Daniel/Sruthi Gottipati
路透新德里10月30日 - 印度反对党--人民党领袖莫迪（Narendra Modi）将牵头斥资3.4亿美元建造一座世界最高的雕像，纪念领导印度走向独立的重要人物之一帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel），藉此打压尼赫鲁家族。
帕特尔是尼赫鲁担任印度独立后首任总理时的副总理兼内政部长，但与尼赫鲁时有分歧。雕像将建在古吉拉特邦，这是帕特尔和莫迪的家乡。
莫迪是古吉拉特邦首席部长，是明年选举中的人民党总理候选人。
莫迪周二称：“所有印度人都遗憾帕特尔没有成为首任总理。如果当初是他成了总理，这个国家的命运和面貌会与现在截然不同。”
尼赫鲁、他的女儿英迪拉·甘地和外孙拉吉夫·甘地都曾担任总理，在印度独立以来的66年中，该家族统治印度的时间超过一半。
拉吉夫·甘地的遗孀索尼娅·甘地是国大党现任领袖，她的儿子拉胡尔·甘地将在明年大选中带领国大党迎战莫迪。
帕特尔的雕像将高达182米，由铜和铁制成，资金来自古吉拉特邦政府和公众捐款。许多人认为斥巨资建造该雕像毫无必要，毕竟该国有三分之一的人口还生活在贫困中。
但古吉拉特邦一名参与该项目的政府官员称，该项目将推动旅游。
历史学家们指出，虽然当初帕特尔与尼赫鲁存在分歧，但两人还是互相合作。历史学家Ramachandra Guha说：“他们彼此了解对方的长处，都小心翼翼地避免踩到对方的地盘。所以，他们才在四分五裂中塑造了全新的印度。”
但古吉拉特邦许多人认为帕特尔的功绩被国大党忽视了，而莫迪敏锐地抓住了这点。
他在电视广告中打出的宣传语是：“萨达尔（帕特尔）统一了印度，而我们将使之荣耀光大。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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