印度古吉拉特邦建世界最大雕像 暗贬尼赫鲁家族

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记者 Frank Jack Daniel/Sruthi Gottipati

路透新德里10月30日 - 印度反对党--人民党领袖莫迪（Narendra Modi）将牵头斥资3.4亿美元建造一座世界最高的雕像，纪念领导印度走向独立的重要人物之一帕特尔（Sardar Vallabhbhai Patel），藉此打压尼赫鲁家族。

帕特尔是尼赫鲁担任印度独立后首任总理时的副总理兼内政部长，但与尼赫鲁时有分歧。雕像将建在古吉拉特邦，这是帕特尔和莫迪的家乡。

莫迪是古吉拉特邦首席部长，是明年选举中的人民党总理候选人。

莫迪周二称：“所有印度人都遗憾帕特尔没有成为首任总理。如果当初是他成了总理，这个国家的命运和面貌会与现在截然不同。”

尼赫鲁、他的女儿英迪拉·甘地和外孙拉吉夫·甘地都曾担任总理，在印度独立以来的66年中，该家族统治印度的时间超过一半。

拉吉夫·甘地的遗孀索尼娅·甘地是国大党现任领袖，她的儿子拉胡尔·甘地将在明年大选中带领国大党迎战莫迪。

帕特尔的雕像将高达182米，由铜和铁制成，资金来自古吉拉特邦政府和公众捐款。许多人认为斥巨资建造该雕像毫无必要，毕竟该国有三分之一的人口还生活在贫困中。

但古吉拉特邦一名参与该项目的政府官员称，该项目将推动旅游。

历史学家们指出，虽然当初帕特尔与尼赫鲁存在分歧，但两人还是互相合作。历史学家Ramachandra Guha说：“他们彼此了解对方的长处，都小心翼翼地避免踩到对方的地盘。所以，他们才在四分五裂中塑造了全新的印度。”

但古吉拉特邦许多人认为帕特尔的功绩被国大党忽视了，而莫迪敏锐地抓住了这点。

他在电视广告中打出的宣传语是：“萨达尔（帕特尔）统一了印度，而我们将使之荣耀光大。”（完）