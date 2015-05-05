钢铁产业：印度城镇化是中国钢铁产业的希望

路透新德里5月5日 - 对于亟需削减大量库存的中国钢铁产业而言，印度将成为唯一的亮点。在总理莫迪执政期间，这个亚洲第三大经济体开始了多年不遇的城镇化进程。

到2050年，印度城镇人口将翻倍，超过8亿人，这样大规模的城镇化进程，此前仅在中国出现过。去年5月大选之前，莫迪誓言到2022年要建设100座所谓的“智能”城市，有人估算这样的基础设施项目需要花费1万亿(兆)美元。根据国际钢铁协会的数据，随着印度修路、建设写字楼和城市，钢铁消费增长，该国将挤入今年和明年全球10个钢铁消费量最大的国家之列。而目前的两大钢铁消费国--中国和美国，对钢铁的需求预计将下滑或持平。

在中国以外，印度是中国钢厂的希望。中国钢铁产业受大约3亿吨的过剩产能所累，这个数量是全球第二大产钢国--日本年产量的三倍。去年产能过剩的问题变得更加明显，因为中国经济放缓削减了钢铁消费，这是自1981年以来的首次。

“中国增长放缓，给予了印度机会，效仿中国过去几十年的进步，成为全球钢铁产业的要角，”研究机构CRISIL Research的分析师Manoj Mohta表示。随着印度的城镇化和工业化进展，未来五年的基础设施投资将较前五年增长43%，至大约4,720亿美元。

印度钢铁消费去年增长2.2%，至7,520万吨。国际钢铁协会称，印度今年的钢铁需求将增长6.2%，明年增长7.3%。截至3月底止的财年，印度钢铁进口跳涨71%至930万吨，其中多数来自中国。

低廉的中国钢铁迫使部分印度工厂降价，最近几个季度遭遇亏损。Steel Authority of India 、Tata Steel 、JSW Steel 、Essar Steel 、Jindal Steel and Power 、Bhushan Steel 和Visa Steel 计划在从上月开始的本财年将总产能扩大9%，以便与低价进口钢铁展开竞争。(完)