调查：印度股市未来一年料上涨 但涨幅低于三个月前预期

路透班加罗尔9月29日 - 路透调查显示，未来一年印度指标股指BSE Sensex料将微幅上涨，远低于三个月前预计的升至纪录高位。

追随全球股市跌势，印度股市自8月以来已累计跌约9%，今年迄今共计跌近7%。

过去一周对逾35位股市分析师的调查显示，Sensex指数.BSESN今年底将略微涨至27,500点，2016年中期将升至29,000点，周一该指数收报25,616.84。

6月进行的类似调查预计，Sensex指数今年底和明年中期将双双触及纪录高位。尽管股市分析师普遍看好印度，但目前预计今年涨幅将为路透调查中最低一次。

印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。

去年印度股市上涨近30%，为全球表现最佳股市之一。本次调查中BSE Sensex指数在2016年底前将触及纪录高位32,000点，若果真如此，将比目前水准高出25%。

近期全球经济成长忧虑引发的金融市场动荡，已带动投资者脱离新兴市场，打击分析师对印度股市的预期。

新兴市场大跌是美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周维持利率不变的原因之一。

预计美联储今年升息以及印度总理莫迪没有实现改革承诺，导致外国机构投资者抛售印度股票。

印度央行总裁拉詹接受采访时称，相较于其他新兴经济体，印度可以更好地应对美联储升息。

确实如此，多数受访分析师预计，中国和巴西股市将最易受美联储升息影响；美联储主席叶伦暗示，今年将升息，但金融市场许多人士仍持怀疑态度。

分析师称，印度经济成长较竞争对手相对良好的种种迹象，将使印度对于外国和本地投资者来说更有吸引力。

今年截至6月的三个月，印度经济成长率为7%，与中国相似，但近期数据显示，中国经济放缓程度远高于此前预期。

这将扶助印度股市，但很大程度上要看印度政府推进主要改革措施的能力。(完)