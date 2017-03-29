调查：印度股市6月底料将触及纪录高位 因经济表现乐观

路透班加罗尔3月29日 - 路透对策略师和券商的调查显示，印度指标股指BSE将在年中涨至纪录新高，他们的预估较三个月前大幅提高。

今年印度股市较全球主要股指表现优异，涨逾10%，预计年中较目前再涨3%，今年底较目前上涨略高于6%。

Vachana Investments董事总经理C.A. Rudramurthy称，“表现稳健的卢比和全球流动性将给印度股市更多上涨空间，”

路透对逾50名股市策略师、券商和基金经理的调查显示，三个月后BSE指数.BSESN料将涨至纪录高位30,294点。此次调查是在3月20-27日进行的。

预计今年底将升至31,250点，周二收报29,409.52点。

预计另一股指NSE.NSEI亦将录得大幅涨势，预测年中将报在9,300点，今年12月将涨至9,525。

对于当前股指水平是否过高，合理还是太低，策略师意见分歧。

尽管意见不同，但多数分析师和券商预计，今年股指不会出现超过10%的修正。(完)