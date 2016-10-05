调查：印度指标股指未来一年可能创出新高

路透班加罗尔10月4日 - 据路透对分析师进行的一项调查，印度股市指标BSE Sensex指数到年底时将上涨近3%，并极有可能在明年触及纪录新高。

上周印度股市下跌逾400点，创下英国6月公投退欧以来最大的一周跌幅，因印度与巴基斯坦之间的紧张局势升级。

不过政府近期出台了商品和服务业税法案，加之经济和通胀前景稳定，使得市场预期印度股市在接下来的一年将吸引外资流入。

这项调查在过去一周调查了逾40位分析师，结果显示BSE Sensex指数.BSESN到12月底时将比周一的收盘水平上涨近3%，达到29,000点。

他们的预估中值显示，该指数未来一年创下纪录新高的可能性达80%。预计到2017年中时该指数将达到30,400点的纪录高位，然后到明年底进一步攀升至32,000点。

涵盖更广泛的NSE指数料也将录得类似的涨幅，今年底时可能升至9,000点，明年6月时料达到9,350点。

“良好雨季的影响和低通胀率，将帮助印度继续保持受青睐投资地点的地位，”Quantum Securities高管Neeraj Dewan说。

印度股市预计也会经受住美联储加息的冲击。后者预计会在11月美国大选之后，于12月选择加息。

21位受访者中有20位表示，若民主党候选人希拉里赢得美国总统选举，将在大选投票至年底前这段时间最为利好印度股市。

分析师表示，尽管金融市场面临的全球性风险犹存，但印度政府推行关键改革的动力和能力应该令该国成为一个良好的选择。

4-6月当季印度经济增速为7.1%，是主要经济体中增长最快的国家。

商品和服务税法案上个月已经获得印度议会的批准，可能会进一步提振印度的经济增速，但很可能取决于最终的税率。

印度股市也可能受到印度央行进一步宽松政策的预期的提振。

印度央行周二意外宣布调降附买回利率25个基点，至6.25%。(完)