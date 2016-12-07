调查：印度股市前景遭下调 因废旧钞将打击该国经济成长

路透班加罗尔12月7日 - 一项路透调查显示，印度指标股指BSE Sensex指数明年料上涨，但可能不会像几个月前预料的那样触及纪录高位，主要是因为总理莫迪突然的废钞令料将在未来几季打击本国经济成长。

在11月8日莫迪宣布废除两款大额纸钞后的次日，加之巧合的是特朗普胜选美国总统震撼全球金融市场，印度股市一天内跌逾6%。

“对股市来说，废旧币只会拉长已经很长的的风险列表，这些风险包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息、特朗普获胜、企业获利放缓以及投资者逃往更高收益的资产等，”Vachana Investments常务总监CA Rudramurthy称。

除了对莫迪废旧币将令本国经济踩刹车的担忧外，更为迫在眉睫的一个风险，是此举对外国投资者的影响。外资已经开始陆续从印度撤资。

分析师称，仅11月当月，外国投资者便抛售近30亿美元的印度股票；预计在足量现金渗入经济、重振消费者需求之前，这种抛售趋势还将以偏温和的方式延续下去。

然而，上周路透对近50位股票策略师和券商调查的预估中值显示，到12月底，BSE Sensex指数.BSESN料比周二收盘价26,392.76点上涨近1%至26,650点。

并预计到2017年中期将达到28,500点，明年年底涨至29,600点。

这要大大低于10月份调查中分析师对2017年底将触及纪录新高32,000点的预估。

对于更广泛NSE指数.NSEI的预期也出现类似调降，预计今年底该指数将从周二收盘的8143.15点涨至8,250点，到2017年6月料进一步涨至8,775点。(完)