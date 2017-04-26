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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 12:28 BJT

印度金融市场：股市指标BSE指数刷新纪录高位，卢比创20个月高点

路透孟买4月26日 - 印度股市指标BSE指数周三上涨多达0.4%，刷新纪录高位，超过2015年3月创下的前次纪录高点。同时印度卢比兑美元触及20个月高点。

此前印度国内公布一连串稳健的企业业绩报告，而且因围绕美国经济出现新的乐观情绪，以及市场青睐的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出，促使更多外资流入印度的希望升温。

指标BSE指数升至30,071.77点的纪录新高。NSE指数亦上涨多达0.4%至纪录高位9,343.15点，为连续第二日刷新纪录高点。

印度卢比兑美元高见63.93，创2015年8月来最高，周二收报64.2650。(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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