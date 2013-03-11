独家：印度或将暂停全部伊朗原油进口--MRPL

* 处理伊朗原油的炼厂很难投保

* 印度每月进口的伊朗原油价值近10亿美元

* 炼厂MRPL从现货市场寻购近200万桶原油

路透新德里3月8日 - 印度炼厂Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)(MRPL.NS)董事总经理P.P. Upadhya周五称，印度或将暂停全部伊朗原油进口，因为国内保险公司已经表示，由于西方国家的制裁，将不再为处理伊朗原油的炼厂提供保险。

印度是伊朗原油的第二大买主，每月进口10亿美元左右伊朗原油，约占后者出口的四分之一。

“如果不能投保，印度所有炼厂将不得不暂停进口伊朗原油，否则他们将必须承担巨大风险，”Upadhya在电话采访中对路透记者表示。

MRPL是印度对伊朗原油最大的买家。“保险公司称，如果我购买伊朗原油，那么我的炼厂所投保险将被取消...倘若我们不能为炼厂投保，我们将停止购买伊朗原油，”Upadhya说。

欧洲和美国去年针对伊朗石油贸易推出严厉的制裁措施，旨在迫使伊朗回到核计划谈判桌上。

欧洲行业消息人士表示，由于主导全球市场的欧美再保险商越来越警惕违背制裁规定可能面临的风险，印度保险商已经受到波及。

“保险商和再保险商很担心越线。虽然这仍属相对灰色的地带，但合同中已经加入了非常标准的条款：‘对于可能违反制裁规定的行为，我们没有任何法定赔偿义务，’”Goldberg Segalla律师事务所在伦敦的合伙人CliveO’Connell表示。

原油是伊朗最大的收入来源，因此，如果印度停止进口，将对该国是一记沉重打击。制裁已经使伊朗去年的原油出口减半。

“制裁适用于伊朗原油的所有方面，因此，所有以美元进行交易或受到欧盟司法管辖的公司都不能接受这个风险，”Lloyd's Market Association的一名高管Neil Roberts表示。

“只有在美元和欧盟范畴之外的人才可能考虑这类(再保险)，”他说。“这在伦敦市场不会有人考虑。”

另一家购买伊朗原油的炼厂--印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)的消息人士也表示，保险问题危及进口。

该消息人士告诉路透：“很快将停止进口伊朗原油。在保险问题方面，我们的处境一样。”

HPCL是印度的第三大伊朗原油买家，该公司上月警告称，由于制裁，保险商停止提供保险。

**冲击炼油商**

MRPL的Upadhya不愿透露该公司多快就必须停止进口伊朗原油。但据路透所见文件，MRPL已发出招标，寻购三船4月装运原油。其中两船属含硫量高的原油，可用来代替伊朗石油。

“进口伊朗石油遭遇保险方面的问题，”被问到那些招标时Upadhya表示。

伊朗1月日出口石油总量约为110万桶，其中印度的日进口量就逾28.6万桶。

这是保险问题首次直接影响到加工伊朗原油的炼厂。

“加工伊朗原油的炼厂将严重受创，”路透见到MRPL在日期为2月27日的信函中告诉印度石油官员。MRPL称，如果工厂炼制的是伊朗原油，就无法得到保险理赔。

一位印度政府消息人士上个月称，政府将找出确保炼厂能获保险的方案，但并未透露细节。

印度的炼油厂已然减少从伊朗进口石油。

MRPL曾预计，3月31日止财年从伊朗进口的石油将减少近40%。

根据行业消息来源的数据，本财年前10个月，印度从伊朗进口的原油较上年同期已减少近22%。(完)

(编译 王兴亚/李春喜/张若琪 审校 程琳/张涛)

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