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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 13:39 BJT

印度爆发全国性罢工 抗议经济改革

周四印度许多城市的学校、商家和政府办公室关闭。该国爆发了针对经济改革的全国性罢工，抗议者堵塞公路和铁路。印度政府经济改革引发国内强烈反响，总理辛格最大盟友基层国大党威胁称，除非逆转改革计划，否则将於周五退出同盟。

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