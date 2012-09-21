印度爆发全国性罢工 抗议经济改革

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透布巴内什瓦尔/新德里9月20日电---周四印度许多城市的学校、商家和政府办公室关闭，因该国爆发针对经济改革的全国性罢工，抗议者堵塞公路和铁路。
印度主要反对党印度人民党以及其他小党派呼吁全国性罢工，抗议柴油价格上调14%以及政府拟允许外国超市业者在印度投资的计划。
政府经济改革旨在刺激经济，但引发了政界强烈反响。总理辛格的最大盟友基层国大党威胁称，除非逆转改革计划，否则将於周五退出同盟。
但印度工业联合会呼吁辛格勿屈服于压力，称改革对於经济增长至为关键。
工业联合会称为期一天的抗议，给经济造成23亿美元的损失。
该联合会未透露是如何得出该数据的，但有消息称罢工当日许多个人经营的食杂店关闭，较大型企业则给员工放假，或允许员工在家办公。小食杂店担心零售业改革会把他们挤垮。
向来熙熙攘攘的班加罗尔周四冷冷清清，商铺和办公室关闭，公共交通陷入瘫痪。但在孟买，银行和办公室仍照常运行。
许多早上搭乘公共交通的上班族滞留在火车站和汽车站，因抗议者蹲坐在铁轨上，还包围了汽车站。
抗议者Santi Barik说：“我们如果现在不抗议，中央政府会把贫困和中产家庭给毁了。”
布巴内什瓦尔的政府办公室、商家、学校和银行关闭，在其他城市也有类似情况。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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