调查：改革红利料支撑印度股市明年继续上涨

国际油价在震荡交投中涨跌互现 美国产量上升重压市场

路透纽约4月20日 - 油价周四收盘涨跌不一，盘中在平盘上下拉锯，因投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响哪一个更大。