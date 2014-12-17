调查：改革红利料支撑印度股市明年继续上涨

三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透班加罗尔12月17日 - 根据路透调查访问的分析师，印度股市2015年料将继续今年的大涨走势，受关键的财政改革进展所推动。
调查于过去一周访问了18名分析师，预计指标BSE指数.BSESN将在2015年6月底和12月底分别达到30,000和32,980点。该指数周二收在26,781.44点，今年已经上涨约27%，超越大多数主要股指。
分析师称，政府推进耽搁已久的改革，应该会确保股市涨势持续。
“保险法案和商品服务税(GST)对明年股市影响将最大，”Almondz Global Securities研究分析师Mangesh Kulkarni称。
虽然财税改革料在长期内吸引更多投资，但分析师称一些短期风险可能会阻碍印度股市上涨。
尽管BSE今年表现超过中国和巴西股指，但中国经济放缓也可能会伤及全球股市。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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