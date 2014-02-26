印度发生潜艇事故 两人下落不明

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透新德里2月26日 -印度一艘潜艇发生事故，两名海军军官周三下落不明。几个月前，一艘苏联生产的潜艇意外发生武器爆炸，导致潜艇上18名印度水兵全部丧生。
印度海军发言人称，该潜艇位于孟买市以外，在发现艇内冒烟后，大部分艇员被疏散，但那两名军官可能仍在潜艇上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）