修正-印度加快潜艇部队现代化，应对中国挺进印度洋

(更正：标题改为“挺进”，非“挺近”；本文由路透中文网编译提供)

路透新德里12月3日 - 印度加速海军现代化项目，依赖邻国限制中国潜艇在印度洋的活动。该地区国家对中国水下力量的增长益发感到不安。

中印军队几个月前在喜马拉雅山脉有争议的边境地带发生对峙，中国潜艇又出现在斯里兰卡。中国还加强了与马尔代夫的关系。

上述举动反映中国决心加强在印度洋地区的存在。中国五分之四的石油进口途经印度洋。

“我们应该对我们压缩潜艇部队的方式感到担忧。但中国在喜马拉雅山脉、南海和印度洋对我们施加压力，我们应该更加担忧。”印度海军前司令Arun Prakash说道。

“幸运的是，有迹象显示本届政府已经对危机有了警觉。但重建需要时间。我们应该希望不要与中国出现对峙，希望通过外交和联盟能够稳住局势。”

莫迪政府已经下令加速建造六艘常规柴电潜艇的招标进程，预计建造成本为5,000亿卢比（81亿美元）。此外，法国企业DCNS正在孟买港组装六艘类似的潜艇，以替换服役近30年的潜艇编队。

印度第一艘自行建造的核潜艇本月携带核弹头前往海上进行试验，并将于2016年底加入潜艇部队。海军官员对路透称，印度正在与俄罗斯谈判租用第二艘核潜艇。

熟悉情况的消息人士称，印度政府已经要求Larsen & Toubro 再生产两艘核潜艇。该公司为第一艘核潜艇生产了船体。

澳大利亚计划从日本购买最多12艘隐形潜艇。越南计划最多再购买四艘基洛级潜艇，目前拥有两艘。台湾也寻求利用美国技术打造自己的潜艇部队。（完）