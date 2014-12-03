修正-印度加快潜艇部队现代化，应对中国挺进印度洋

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(更正：标题改为“挺进”，非“挺近”；本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月3日 - 印度加速海军现代化项目，依赖邻国限制中国潜艇在印度洋的活动。该地区国家对中国水下力量的增长益发感到不安。
中印军队几个月前在喜马拉雅山脉有争议的边境地带发生对峙，中国潜艇又出现在斯里兰卡。中国还加强了与马尔代夫的关系。
上述举动反映中国决心加强在印度洋地区的存在。中国五分之四的石油进口途经印度洋。
“我们应该对我们压缩潜艇部队的方式感到担忧。但中国在喜马拉雅山脉、南海和印度洋对我们施加压力，我们应该更加担忧。”印度海军前司令Arun Prakash说道。
“幸运的是，有迹象显示本届政府已经对危机有了警觉。但重建需要时间。我们应该希望不要与中国出现对峙，希望通过外交和联盟能够稳住局势。”
莫迪政府已经下令加速建造六艘常规柴电潜艇的招标进程，预计建造成本为5,000亿卢比（81亿美元）。此外，法国企业DCNS正在孟买港组装六艘类似的潜艇，以替换服役近30年的潜艇编队。
印度第一艘自行建造的核潜艇本月携带核弹头前往海上进行试验，并将于2016年底加入潜艇部队。海军官员对路透称，印度正在与俄罗斯谈判租用第二艘核潜艇。
熟悉情况的消息人士称，印度政府已经要求Larsen & Toubro 再生产两艘核潜艇。该公司为第一艘核潜艇生产了船体。
澳大利亚计划从日本购买最多12艘隐形潜艇。越南计划最多再购买四艘基洛级潜艇，目前拥有两艘。台湾也寻求利用美国技术打造自己的潜艇部队。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。