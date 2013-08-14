印度一潜艇爆炸起火 18人被困船舱

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透新德里8月14日 - 印度海军称，该国一艘停泊在孟买的常规动力潜艇周三凌晨爆炸起火，有18名艇员被困在舱中。
“有些人被困在潜艇中，我们正在努力营救，我们怀疑大概有18人被困，”印度海军发言人萨蒂什（PVS Satish）说道。
“在救出他们前，我们不会放弃营救，”他说。
萨蒂什表示，“辛杜拉克沙克”号（INS Sindhurakshak）潜艇内部发生的爆炸可能是一起事故。社交媒体用户发布的图片似乎显示，出事潜艇停泊的海军码头上空有一个大火球。
电视报道称，爆炸起火后，这艘潜艇的一半船身已经沉没。
据俄罗斯媒体报道，“辛杜拉克沙克”号潜艇去年曾在俄罗斯一家造船厂进行过升级改造。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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