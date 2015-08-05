独家：印度拟强制糖厂出口过剩供给 料将加大全球价格压力

路透新德里8月5日 - 消息人士透露，印度可能推出政策，强制糖厂出口以百万吨计算的过剩供给，以支撑国内价格。此举可能平息农户的愤怒，但会加剧全球市场的供应过剩。

两名政府消息人士称，最终决定取决于总理莫迪。莫迪在周末的会议上与内阁部长、官员和糖厂老板讨论了这个政治敏感的问题。

这个建议可能意味着糖厂要亏本销售，当前的全球糖市场供应严重过剩，价格跌至六年半低点。

直接参与制定政策的官员称，这项强制出口规定可能在下个作物年度开始的10月1日推出，只在产量高出国内需求时使用。

如果批准的话，印度将超过澳洲，成为仅次于巴西和泰国的全球第三大出口国。

印度粮食部发言人N.C. Joshi拒绝置评。

印度是全球最大的糖消费国、仅次于巴西的第二大糖生产国，过去五年来一直产量高于消费量，而且这个趋势可能还会持续。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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