印度平板电脑销量今年料翻番--研究

路透新德里1月4日 - 市场研究公司CyberMedia预计，印度平板电脑市场今年有望迎来连续第三年增长，销量料将至少翻番，达到600万台，因新的平板电脑设备吸引企业用户，而低价产品则对消费者具备吸引力。

该公司周五表示，根据去年第三季度的数据，估计印度平板电脑2012年销量达到300万台，远远高于2011年的50万台。去年第三季，三星电子(005930.KS)为首的厂商在印度售出110万台平板电脑。

过去两年间，印度本土企业打造搭载谷歌(GOOG.O)安卓平台的低价设备，促进了该国平板电脑与智能手机销量迅速增长，多个国际平板电脑厂商也已进入印度市场。

CyberMedia电信业首席分析师Faisal Kawoosa在声明中称，2013年，采用微软(MSFT.O)Windows 8平台的新平板电脑、以及企业用户大量采用平板电脑，将再次令平板电脑市场发生巨大变化。

印度是世界第二大电信市场，拥有约9亿手机用户。但电脑的渗透率很低，在该国12亿人口中，仅有约十分之一的人口能接触到网络。

CyberMedia称，在去年7月至9月当季，三星占据印度平板电脑销量23.9%的份额；本土企业Micromax所占份额为15.3%，位居第二；“世界最廉价平板电脑”生产商Datawind的市场份额排名第三；苹果(AAPL.O)的份额为8.7%，位居第五。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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