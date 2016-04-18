印度实施一系列措施追缴1,170亿美元拖欠税款

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新德里4月18日（记者 Manoj Kumar） - 印度财政部在要求税务机关提供定期进度报告，并设定了未申报国内资产缴纳拖欠税款的宽限期；印度政府正加大努力实现其雄心勃勃的赤字目标。
印度政府近几周宣布一系列措施，意在简化税收。印度的税收占GDP比重为16.6%，是新兴经济体中较低的。印度每18个有收入的人中只有约一个人纳税。
拖欠的税款现在已经达到1,170亿美元左右，大约是六年前的四倍。
一名税务官员预计，这当中只有15-20%有可能追缴回，很多大型债务人无能力缴税。他还表示，由于印度的法律程序缓慢，即使是最低的目标也需要数年时间才能完成。
税务官员可能越发针对那些他们认为能够缴税的实体，可能的后果是政府与沃达丰(VOD.L)和Cairn Energy(CNE.L)等企业出现长期的纠纷。
资金需求很紧迫。
印度财政部长贾伊特利誓言将联邦预算赤字占GDP的比例从3.9%降低至3.5%，而已加大力度的税收可能有助于实现该目标。
“财政部长几乎每周都问我们追回了多少拖欠的税款，”印度财政部一名高级官员匿名说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。