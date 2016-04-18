印度实施一系列措施追缴1,170亿美元拖欠税款

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Manoj Kumar

路透新德里4月18日 - 印度财政部在要求税务机关提供定期进度报告，并设定了未申报国内资产缴纳拖欠税款的宽限期；印度政府正加大努力实现其雄心勃勃的赤字目标。

印度政府近几周宣布一系列措施，意在简化税收。印度的税收占GDP比重为16.6%，是新兴经济体中较低的。印度每18个有收入的人中只有约一个人纳税。

拖欠的税款现在已经达到1,170亿美元左右，大约是六年前的四倍。

一名税务官员预计，这当中只有15-20%有可能追缴回，很多大型债务人无能力缴税。他还表示，由于印度的法律程序缓慢，即使是最低的目标也需要数年时间才能完成。

税务官员可能越发针对那些他们认为能够缴税的实体，可能的后果是政府与沃达丰 和Cairn Energy 等企业出现长期的纠纷。

资金需求很紧迫。

印度财政部长贾伊特利誓言将联邦预算赤字占GDP的比例从3.9%降低至3.5%，而已加大力度的税收可能有助于实现该目标。