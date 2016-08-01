印度消费税改革料获得通过 金融市场欢欣鼓舞

路透新德里8月1日 - 印度消费税改革可望获得通过的前景全面提振市场，但分析师称这一重大改革或许不会形成持续的提振作用，因近期的涨势大部分已在市场行情中体现了。

预计印度政府将于本周在议会上提出消费税法案。若法案得以通过，改革方案将取代29个邦的一系列联邦税法，印度将由此转型为关税联盟。

分析师称此举或有助提升印度经济增长多达2个百分点。

但印度市场已呈现强劲涨势。印度证券交易所(NSE)股指.NSEI周一涨0.6%至2015年4月以来最高位。

NSE股指2月29日跌至近两年低位，现已回升约28%，受助于对获利复苏的希望。

同时，10年期指标债收益率周一跌三个基点至2009年9月来的最低点。英国6月底公投决定脱欧以来，10年期指标债收益率已下跌约34个基点。

分析师警告称，进一步上涨或很困难，尤其是已在很大程度上支撑股市这波涨势的全球投资者，或许会对美国可能升息和中国的负面意外因素持谨慎态度。(完)