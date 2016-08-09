印度议会批准重大税制改革 可望降低企业交易成本

路透新德里8月8日 - 印度议会周一批准实施该国最大规模的一次间接税改革。此前印度人民院通过了一项宪法修正案，总理莫迪称此举是重要一步，使得企业经营变得更简单。

提议中的商品及服务税(GST)是25年前印度经济开放以来最重要的改革之一，也是对该国1947年独立以来税制的改革。

这项措施将把各自为政的各邦和中央级税收统一为全国性的销售税，建立单一的关税联盟，外界普遍认为这有望降低企业交易成本，从而可能为长期经济增长带来明显利好。

联邦院在权衡数月后，于上周通过了该法案。

在新的制度下，企业在供应链不同阶段缴纳的税款将得到补偿，从而降低双重征税的风险。

财政部旨在从明年4月起推出GST。然而税务专家表示，印度想要在自己设定的最后期限前完成改革，将必须与时间赛跑。

该法案目前需要印度至少半数邦立法机构的批准，并且联邦和各邦立法机构必须通过三条法律以推行新税法。(完)