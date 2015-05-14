印度高科技产业开始接纳硅谷“快速失败”文化

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度班加罗尔5月14日（记者 Nivedita Bhattacharjee/Clara Ferreira-Marques） - 继乒乓球桌、励志标语还有休闲着装规范后，印度的科技初创企业又向硅谷学了一招：“快速失败”文化。在美国，这种文化被誉为能够激发创造性并带来成功。

对于印度来说，将失败作为平常事对待是一个重大的文化转变。在印度，成绩优良的小孩长大后通常都进入知名公司，从事稳定职业。事业失败不仅损害家庭地位,甚至影响婚姻前景。

但是对于许多观察家来说，印度开始接受“快速失败”文化预示着，印度1,500亿美元的高科技产业正走向成熟，正从一个强大的后台产业转变为一股革新力量。印度归国的工程师以及数十亿美元计的风投资金加快了印度科技行业对“快速失败”文化的接受。

“很明显，印度（对于这种文化）的接受度正在增加，”TaxiForSure联合创始人Raghunandan G说道，该公司今年已被卖给竞争对手Ola。他现在正对其他早期项目进行投资。

“过去姑娘们排着队想跟我的联合创始人Aprameya见面……可一旦我们开始创业，这些姑娘就都消失了。没人想把女儿嫁给一个创业者。”

Srikanth Chunduri在美国杜克大学学习后回到印度，现在做第二家创业公司。“我觉得令人鼓舞的是，对失败的接受度越来越高，尽管亚洲文化根深蒂固地认为失败是很难令人接受的事情，”他说道。

*失败是可以接受的*

高管们称，硅谷工程师回国投身印度繁荣的科技产业带来了这种转变。

“投资者们也想挖掘下一个Flipkart，他们大部分人都有硅谷背景，所以带来了这种文化，”TechHub联合创始人Stewart Noakes表示。“这正在改变印度的文化。失败后再次尝试正在变得可以接受。”Stewart Noakes是为科技企业家打造的一家全球社区和工作空间。

如Flipkart一样的巨大成功也意味着投资者能有丰厚回报，足以弥补诸多失败的损失。

*行为榜样*

印度本土科技产业的巨大成功案例，如电子零售企业Flipkart、Snapdeal或者移动广告企业InMobi，以及由亚马逊 、微软 和谷歌等企业的前高管们创立的大企业树立了行为榜样，鼓励着毕业生们进行冒险。

“有了（以前的）成功故事，人们就会认为失败很正常，”曾任优惠券网站DealsandYou首席执行官以及Accel Partners高管的Ryan Valles说道。他现在正投身于一个新项目。

与此同时，投资者的大量资金也在滋养着印度的科技产业。

与传统意义上的银行贷款不同，外部资金进入科技产业带来了不同效果。失败后，可以有“硅谷式的分手”，而无需在印度这个没有正式破产法律的国家进行耗时数年的法律诉讼程序。

迄今为止，也没有（初创企业）出现大崩溃。

“现在的情形是健康的：人们意识到到一些事情会失败，意识到这很大程度上是一个建立在失败基础上的产业，正如电影、音乐或者制药产业一样，”哈佛商学院高级讲师Shikhar Ghosh说道。(完)