三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透印度锡鲁万纳塔普拉姆4月11日 - 一名印度警官周一称，警方在喀拉拉邦一寺庙发生火灾和爆炸后拘留了五人。
Puttingal Devi寺周日进行烟花表演期间发生火灾和爆炸，已经造成108人丧生、逾380人受伤，是宗教节日期间发生的最严重事故之一。
该寺距喀拉拉邦首府锡鲁万纳塔普拉姆70公里左右，午夜开始进行烟花表演，表演持续四小时，数以千计的信徒聚集在该寺庙观看烟花表演。当地居民称，烟花存放棚在爆竹落入后起火，引发一连串强烈爆炸。
地区政府称，接到有关噪音和污染的投诉后，没有批准上述烟花表演。
警官Anantha Krishnan称，被拘留的五人是一家烟花制造商的雇员。这家制造商获得了为Puttingal Devi寺组织烟花表演的合同。
Krishnan称，警方尚无法联络到出事寺庙管理层的成员。
喀拉拉邦林立着由有钱有势的信托机构管理的寺庙，这些寺庙经常藐视地方法规。各家寺庙每年都会举行烟花表演，互相之间经常争着组织最壮观的演出，还有裁判决定哪家获胜。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。