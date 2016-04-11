印度寺庙火灾已造成108人死亡 警方拘留烟花厂五名雇员

路透印度锡鲁万纳塔普拉姆4月11日 - 一名印度警官周一称，警方在喀拉拉邦一寺庙发生火灾和爆炸后拘留了五人。

Puttingal Devi寺周日进行烟花表演期间发生火灾和爆炸，已经造成108人丧生、逾380人受伤，是宗教节日期间发生的最严重事故之一。

该寺距喀拉拉邦首府锡鲁万纳塔普拉姆70公里左右，午夜开始进行烟花表演，表演持续四小时，数以千计的信徒聚集在该寺庙观看烟花表演。当地居民称，烟花存放棚在爆竹落入后起火，引发一连串强烈爆炸。

地区政府称，接到有关噪音和污染的投诉后，没有批准上述烟花表演。

警官Anantha Krishnan称，被拘留的五人是一家烟花制造商的雇员。这家制造商获得了为Puttingal Devi寺组织烟花表演的合同。

Krishnan称，警方尚无法联络到出事寺庙管理层的成员。

喀拉拉邦林立着由有钱有势的信托机构管理的寺庙，这些寺庙经常藐视地方法规。各家寺庙每年都会举行烟花表演，互相之间经常争着组织最壮观的演出，还有裁判决定哪家获胜。（完）