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国际财经 | 2014年 11月 13日 星期四 13:35 BJT

印度将宣布与WTO的一项谈判实现突破--消息

路透新德里11月13日 - 两位了解谈判情况的消息人士周四称，印度和世贸组织（WTO）有关履行去年达成的一项促进全球贸易的协议的谈判料将获得突破。

一名印度政府官员在新德里表示，印度贸易部长Nirmala Sitharaman稍后将发布一项声明。

“（贸易）部长将要宣布一项有关WTO谈判的突破，”一名要求匿名的消息人士称。

印度总理莫迪7月宣布暂停实施去年在巴厘岛达成的贸易促进协议。

印度曾希望无限期延长一项“和平条款”，以保护政府补贴的食品分配计划，直到WTO能够达成有关储备的明确协议。在巴厘岛，WTO则同意这项条款将在四年后废止。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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