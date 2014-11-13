印度将宣布与WTO的一项谈判实现突破--消息

路透新德里11月13日 - 两位了解谈判情况的消息人士周四称，印度和世贸组织（WTO）有关履行去年达成的一项促进全球贸易的协议的谈判料将获得突破。

一名印度政府官员在新德里表示，印度贸易部长Nirmala Sitharaman稍后将发布一项声明。

印度曾希望无限期延长一项“和平条款”，以保护政府补贴的食品分配计划，直到WTO能够达成有关储备的明确协议。在巴厘岛，WTO则同意这项条款将在四年后废止。（完）