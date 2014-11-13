印度将宣布与WTO的一项谈判实现突破--消息

德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透新德里11月13日 - 两位了解谈判情况的消息人士周四称，印度和世贸组织（WTO）有关履行去年达成的一项促进全球贸易的协议的谈判料将获得突破。
一名印度政府官员在新德里表示，印度贸易部长Nirmala Sitharaman稍后将发布一项声明。
“（贸易）部长将要宣布一项有关WTO谈判的突破，”一名要求匿名的消息人士称。
印度总理莫迪7月宣布暂停实施去年在巴厘岛达成的贸易促进协议。
印度曾希望无限期延长一项“和平条款”，以保护政府补贴的食品分配计划，直到WTO能够达成有关储备的明确协议。在巴厘岛，WTO则同意这项条款将在四年后废止。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。