全球贸易：印度要求其食品储备规则要求获满足，才支持WTO巴厘岛协议

路透日内瓦7月25日 - 印度周五对世界贸易组织(WTO)表示，只有在该国对食品储备规则的要求同步实施的情况下，才会支持对全球关税规定的改革。一些预测人士称，新规定有望使全球经济规模增加1万亿(兆)美元。

“印度的观点是，贸易促进协定必须包含在一项单独的举措中实施，其中包括有关食品安全的长效解决方案，”印度大使Anjali Prasad在WTO会议上称。

“我方认为贸易促进协议应当延后实施，直到为公共食品安全储备找到永久的解决方案。”

美国大使Michael Punke周五在讲话中警告WTO称，印度此举将使全球贸易改革的努力化为泡影。

“现在我们极为失望地看到，少数成员国准备违反在巴厘岛作出的承诺，扼杀巴厘岛协议，扼杀诚意和善意的力量，让一切重归黑暗，”Punke称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)