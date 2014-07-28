全球贸易：印度要求其食品储备规则要求获满足，才支持WTO巴厘岛协议

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透日内瓦7月25日 - 印度周五对世界贸易组织(WTO)表示，只有在该国对食品储备规则的要求同步实施的情况下，才会支持对全球关税规定的改革。一些预测人士称，新规定有望使全球经济规模增加1万亿(兆)美元。
“印度的观点是，贸易促进协定必须包含在一项单独的举措中实施，其中包括有关食品安全的长效解决方案，”印度大使Anjali Prasad在WTO会议上称。
“我方认为贸易促进协议应当延后实施，直到为公共食品安全储备找到永久的解决方案。”
美国大使Michael Punke周五在讲话中警告WTO称，印度此举将使全球贸易改革的努力化为泡影。
“现在我们极为失望地看到，少数成员国准备违反在巴厘岛作出的承诺，扼杀巴厘岛协议，扼杀诚意和善意的力量，让一切重归黑暗，”Punke称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。